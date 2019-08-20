«Для этих мамаш это норма!»: ребенок справил нужду на глазах посетителей кафе

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-20T08:04:47+03:00

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Неприятный инцидент произошел в одном из фаст-фудов на пересечении улиц Челюскинцев и Советской в Новосибирске. Маленький мальчик, которому на вид около 4 лет, решил справить естественную нужду. Но взрослые не отвели его в туалет заведения, мальчик все сделал, не отходя от обеденного стола. Пикантности ситуации предает тот факт, что рядом с ним сидели три взрослые женщины, одна из которых, скорее всего, является матерью ребенка.

— Для этих мамаш это норма. Я достал телефон сфотал, а они мне орут «Мы тебя посадим», — написал очевидец, приславший фото в группу «Инцидент Новосибирск».

Комментаторы в социальных сетях осуждают бездействие мамы писающего мальчика, пишут, что это не люди, а дикари, а так же задаются вопросом «А что, так можно было?».

ИСТОЧНИК KP.RU