2019-08-20T06:50:00+03:00
Общество

Зубодробительное мороженое: сибирячка пострадала от сладкого лакомства

Вафельный стаканчик оказался не только с шоколадной начинкой
Владимир ПТАШНИК
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Девушка решила полакомиться мороженым, но её ждал неприятный сюрприз. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Девушка решила полакомиться мороженым, но её ждал неприятный сюрприз. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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В нашей жизни много сюрпризов и не все из них приятные. К сожалению, именно такой сюрприз поджидал жительницу Новосибирска в купленной пачке шоколадного мороженого, после которого сибирячка сломала зуб.

— Ела мороженое и попалось это... Даже не знаю что это такое!!! — анонимно пишет расстроенная покупательница в паблике «Ревизорро» в соцсетях в «Вконтакте».

В шоколадном стаканчике «Русский размах» оказался маленький твердый предмет неизвестного назначения. Как он попал внутрь мороженого, тоже не совсем ясно. Зато точно известно, что сибирячка сломала стенку зуба об эту вредную добавку.

В комментариях к записи, пользователи соцсетей рекомендуют не грызть мороженое, а аккуратно есть его в подтаявшем состоянии так вкуснее и безопаснее. Вот что они пишут:

— Вы грызете мороженое? — удивляются некоторые.

— Идите в суд. Пусть оплачивают лечение!

— Похоже на зубчик от расчески.

Об этот предмет сибирячка обломала зуб. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Об этот предмет сибирячка обломала зуб. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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