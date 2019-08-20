2019-08-20T08:01:41+03:00
Дом. Семья

Шустрые ребята: соцсети смеются над реакцией дальневосточных котят на шалаш

Для малышей в вольере соорудили небольшой шалаш из еловых веток и повесили гирлянду
Ксения Полторанина
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Котята постоянно в движении и всегда чем-то заняты. Фото и видео: Анна Новикова.Котята постоянно в движении и всегда чем-то заняты. Фото и видео: Анна Новикова.
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В новосибирском зоопарке сняли забавное видео играющих дальневосточных котят.

В Новосибирском зоопарке Дальневосточная кошка родила четырех котят. Сейчас котятам почти три месяца, но они уже умеют рычать и шустро бегать. Однако мама-кошка внимательно следит за ними, находится постоянно рядом.

-Первый раз я их увидела 3 июля, видно родились в мае, — рассказала КП- Новосибирск Анна Новикова. — Больше всего интересно смотреть, как они играют около своего шалаша. Поймать очень трудно, ведь они изучают свой шалаш в игривой форме. Видео с ними это редкость. Часто бывает, прихожу в зоопарк, а они спят.

Также, по словам Анны, есть еще дальневосточные новорожденные котята. Сейчас они подрастают, набираются сил, чтобы изучать свой шалаш.

— Еще недавно родились малыши, но они только начали выходить и их не поймать. Я видела одного котенка, но потом еще посетители заметили трех. Они сидят в своей будке, — дополнила Анна.

Соцсети смеются над реакцией дальневосточных котят на шалаш .Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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