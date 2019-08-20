2019-08-20T05:36:34+03:00
Дом. Семья

Бросили погибать в канаве: волонтеры собирают деньги на лечение котенка с редкой болезнью

Его нашли в овраге, малыш был дезориентирован и не мог стоять на лапах
Надежда ЯРКОВА
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Малышу Мико требуются деньги на лечение. Фото: благотворительный фонд "Варежка".Малышу Мико требуются деньги на лечение. Фото: благотворительный фонд "Варежка".
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В Новосибирске котенка, который даже не может стоять, бросили погибать в овраге, но сейчас его выхаживают волонтеры.

— На минувшей неделе от одного из наших кураторов поступил звонок. В овраге был найден котенок, который не может встать, кричит, при этом внешних повреждений у него нет. Малыша сразу же отвезли в клинику, где ему дали успокоительное, чтобы он хотя бы немного поспал, — рассказали в благотворительном фонде помощи животным «Варежка» в соцсетях в «Вконтакте».

Малышу, которого назвали Мико, около 1,5 месяцев. Он довольно крепкий, чистенький, на лапке выбрита шерсть, видно, что брали кровь.

— Скорее всего, котенок не родился на улице и проблемы со здоровьем начались не с рождения. Скорее всего, жил у кого-то из разведенцев, но после того как появились проблемы, и в клинике сказали, что лечение будет непростым — котенка просто выкинули в ближайший овраг, — предположили волонтеры. — Что с малышом — пока непонятно. Проблема явно в голове — снижены все рефлексы.

В центре отмечают, что котенок абсолютно дезориентирован. При этом ест с аппетитом, когда его кормят с рук.

— Из предполагаемых диагнозов, либо черепно-мозговая травма, либо врожденная аномалия (гидроцефалия), либо энцефалит. Чем лечить и будет ли результат мы не знаем, скажем честно. Но раз есть шанс, что состояние котенка можно стабилизировать — мы решили попробовать, — поделились в «Варежке».

Сейчас волонтерам необходимо сделать котенку МРТ-диагностику и пройти консультацию невролога для постановки диагноза. Деньги на лечение малыша Мико можно присылать на реквизиты, указанные на сайте благотворительного фонда помощи животным «Варежка» в соцсетях.

Волонтеры собирают деньги на лечение котенка с редкой болезнью.#Мико_cat

ИСТОЧНИК KP.RU

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