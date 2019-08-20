2019-08-20T04:13:16+03:00
Общество

Вместо вуза — в суд: глава района в Новосибирской области продал трактор, чтобы оплатить себе учебу

Полученные деньги мужчина потратил на свое обучение в ВУЗе
Владимир ПТАШНИК
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Мужчина потратил деньги на свои нужды, а именно - оплатил учебу в вузе.Мужчина потратил деньги на свои нужды, а именно - оплатил учебу в вузе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирской области судят главу сельсовета. Он уже раскаялся в содеянном.

— В мае 2018 года, 38-летний глава Половинского сельсовета продал за 20 тысяч рублей колесный трактор МТЗ-80. Полученные деньги мужчина потратил на свое обучение в ВУЗе. И такая тяга к знаниям поистине похвальна, однако этот трактор не принадлежал ему, а был во владении Половинского сельсовета Краснозерского района. Машина, служившая в местном ЖКХ долгие годы, уже выработала свой ресурс и подлежала списанию. Теперь главу сельсовета будут судить за присвоение служебного имущества, — сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, возместил причиненный ущерб и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

— Дело тянущегося к знаниям главы сельсовета рассмотрят в Краснозерском районом суде. Неизвестно, повлияло ли заведенное на главу сельсовета уголовное дело, на его обучение в ВУЗе, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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