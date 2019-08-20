2019-08-20T03:06:49+03:00
Происшествия

«Завалил» косолапого: новосибирец заготовил мяса из убитого на территории заказника медведя

Причиненный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец попал под уголовное дело за убийство медведя.Новосибирец попал под уголовное дело за убийство медведя.Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел на территории заказника в Каргатском районе Новосибирской области, где нашли разделанную на мясо тушу медведя.

— В минувшие выходные в отдел полиции «Каргатский» поступило сообщение о том, что на территории заказника в 7 километрах от села Иванкино госинспектором по охране животного мира обнаружено место забоя бурого медведя, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 64-летний житель города Обь, который 10 августа застрелил животное из охотничьего карабина. Останки убитого животного — разделанная туша и заготовленное мясо — были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей.

— Также у мужчины изъяли оружие и боеприпасы к нему. Известно, что карабин был зарегистрирован на имя подозреваемого, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — незаконная охота. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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