«Врачи приехали спустя два часа»: сибирячка несколько раз не могла дозвониться в «Скорую помощь»

СЕГОДНЯ 21:08 2019-08-19T21:08:40+03:00

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Возмущенная сибирячка написала в соцсетях о том, что несколько раз безуспешно пыталась дозвониться в службу «Скорой помощи». Женщина пишет, что звонила туда несколько раз, однако дождаться ответа оператора ей так и не удалось.

— Пыталась вызвать «Скорую помощь» около одиннадцати часов вечера, но так и не дозвонилась туда! — пишет женщина на сайте «Фламп.ру» — Еще звонила в 112 с дальнейшим соединением с 03, но там снова не взяли трубку. А у меня дома 2-месячный ребенок, куда бежать и что делать было не понятно. Хорошо, что я смогла справиться сама и оказать помощь мужу, у которого резко начался аллергический приступ. Но страшно представить, что было бы, если бы случай оказался смертельно опасным?

Сибирячка также утверждает, что медики все же прибыли на вызов, однако только спустя более двух часов, когда помощь уже не требовалась.

В соцсетях люди поддержали женщину, а некоторые, в комментариях под ее постом даже посоветовали девушке «запасные варианты» на такой случай:

— Всегда держите при себе номера платных скорых.

— Такие ошибки действительно могут стоить человеку жизни.

— Теперь всегда буду думать о какой-нибудь «страховке». Даже е думала, что у нас может такое произойти.

Однако главный врач службы «Скорой помощи» в Новосибирске Ирина Большакова утверждает, что подобный случай она наблюдает впервые, ранее с такой жалобой к ним никто не обращался.

— К нам никогда еще с подобной проблемой никто не обращался, — пояснила КП-Новосибирск Ирина Большакова. — Обычно, даже если в течении какого-то времени мы получаем сведения о том, что к нам поступает много вызовов, мы стараемся добавлять количество операторов, которые могут ответить на звонки или решить подобный вопрос иным образом. Вообще, мы постоянно мониторим нашу систему приема вызовов, чтобы как раз-таки избежать таких проблем. Если женщина, которая оставила жалобу, захочет связаться с нами напрямую, мы будем готовы с радостью обсудить с ней эту ситуацию и найти из нее выход.

ИСТОЧНИК KP.RU