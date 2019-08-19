2019-08-19T19:56:05+03:00
Общество

В новосибирском институте прошла викторина, где любой желающий мог предположить, сколько чашек кофе смертельны для человека и откуда берется похмелье

По словам организаторов, эта викторина дает сибирякам возможность проверить свои знания в области биологии и медицины
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки могли опробовать свои знания в области медицины и биологии. Фото: газета "Навигатор"Сибиряки могли опробовать свои знания в области медицины и биологии. Фото: газета "Навигатор"
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В Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН состоялась «Медицинская Лабораторная». Там люди могли в форме викторины проверить свои знания в области медицины и биологии. В числе присутствующих также были доктора наук, профессиональные врачи и члены совета директоров крупных компаний. Мероприятие проходило в рамках международной научно-просветительской акции по проверке научной грамотности «Открытая Лабораторная». Как утверждал организатор этой необычной встречи Александр Дубынин, попробовать свои силы там мог любой желающий.

— Для этого не нужны особые знания или специальные навыки. От испытуемых требовались только время, критическое мышление и любопытство, — рассказал газете «Навигатор» Александр Дубынин. — По традиции все участники акции получили фирменные наклейки, а отличники — подарки от книжных партнеров. Хорошо, что некоторые не побоялись сходить на «Медлабу» с детьми. Их ждала своя, адаптированная под нежный возраст веселая викторина.

Участникам нужно было выбрать из нескольких предложенных ответов один правильный по нескольким разделам. К примеру, в разделе «Болезни и лекарства» ответить, в каких случаях пьют антибиотики или что делать, если у вас выявили ВИЧ. А в разделе «Умеем/не умеем» следовало определить, что еще пока остается невозможным для современных медиков. А еще, если вы, конечно, не знали правильного ответа, нужно было угадать, сколько чашек кофе смертельно опасны для человека или, к примеру, почему у людей возникает тяжелое похмелье.

Провел эту встречу площадки Дмитрий Жарков — доктор биологических наук, заведующий лабораторией геномной и белковой инженерии, профессор РАН, научный руководитель САЕ «Синтетическая биология» НГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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