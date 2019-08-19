Из "Двора образцового содержания" в Академгородке украли цветочные горшки

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-19T19:19:17+03:00

Местные жители утверждают, что подобная ситуация случается с ними не в первый раз

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Во дворе дома на улице Демакова,13 неизвестные сломали стелу с цветами. Ранее на нем висела табличка «Дом образцового содержания», во дворе есть аккуратный газон, интересные ландшафтные решения, в числе которых были и стелы с цветами. Теперь с одной из них исчезли шесть горшков из семи.

— Это произошло в начале недели, — рассказала Academ.info жительница соседнего дома. — На выходных все было на месте, а в среду уже нет. Только один горшочек остался. А ведь такой красивый и ухоженный двор.

По словам жительницы дома Марины, которая и занималась созданием этого украшения, украденные горшки и землю она приобретала на свои деньги. Но больше девушка сожалеет не об этой сумме, а своем напрасном труде и потраченном зря времени.

Возмущенные жители дома обратились в ЖЭУ. Но Елена Евтушенко, управдом, заверила, что мастера ничего во дворе не трогали. Также, местные жители утверждают, что их красиво обставленный двор уже не в первый раз становится жертвой воров.

— Я хочу написать заявление, — говорит жительница дома. — У нас в домофоне есть видеоглазок, может хоть там будет видно. Конечно, кто-то скажет, что скоро осень и так бы через две-три недели завяли. Но кашпо жалко, да и труд тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU