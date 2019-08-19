«Вы проявляете агрессию»: охрана одного из новосибирских клубов выставила посетителя за дверь

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-19T16:24:42+03:00

Посетитель одного из Новосибирских клубов утверждает, что его выставили охрана заведения выставила его за дверь просто так. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Анонимный пользователь сервиса «Фламп» оставил интересный отзыв по работе одного из баров на улице Вокзальная магистраль 18 — туда он пошел, чтобы отдохнуть вместе со своим верным товарищем. Неизвестный герой, оставив приличную для данного заведения сумму денег, стоял себе спокойно возле стеночки, оперевшись кулаком на металлический ящик от гидранта. Правда, по сообщениям администрации бара, гидрант от этих действий сильно пострадал.

Тогда охранник заведения, вывел анонима на улицу с формулировкой «вы проявляете агрессию». Окончательно праздник жизни испортил вышедший к мужчине администратор, который заявил, что нашему герою навсегда закрыт вход в сие заведение.

Такую наглость нельзя было стерпеть, поэтому автор отзыва контратаковал — он попросил назад свои двести рублей за вход. Атака оказалась неуспешной, и охрана вывела мужчину на улицу. В этот момент наш герой решил повлиять на охранников силой слова, но его дипломатические усилия прервал мимо проходящий дедушка, который позвал его с собой в ближайшую подворотню. Автор поста уважает старость, поэтому последовал за стариком. И тут же получил предательский удар в лицо! От ответного удара, дедушку спасло вышеупомянутое уважение нашего героя к старикам и 9 охранников, которые его схватили и стали удерживать.

— Как выяснилось позже, этот дед - знакомый клубных вахтеров, и он решил помочь им меня угомонить. Хотя, повторюсь, я никого не трогал и не ругался ни с кем. Потом, как в боевиках, — налетают 10 человек на одного — 9 держат, один бьет. Держали вахтеры, бил дед, благо удары как у девочки, но сам факт, что даже при уличных разборках всегда если двое дерутся 1 на 1 никто не лезет, а тут просто беспредел, — пишет возмущенный посетительна сайте "Фламп.ру".

В итоге автор остался со сломанным пальцем, вывихнутой рукой и синяками.

ИСТОЧНИК KP.RU