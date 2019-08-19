По горячим следам: следователи взялись за пожар в Купинском районе

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-19T14:08:54+03:00

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Утренний пожар, произошедший в одном из частных домов в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области, унес жизнь одного человека. Возгорание произошло в семь часов утра в здании на проспекте Новосельский. Известно, что погибшая являлась хозяйкой дома. Следственное управление Новосибирской области начало доследственную проверку.

— Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы, направленные на сбор информации о причинах наступления смерти потерпевшей и возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба следственного комитета.

Пока ведется расследование этой трагедии, коллектив «Комсомольской Правды» призывает читателей уделить особое внимание к своей противопожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU