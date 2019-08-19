Одна дома: спасатели вытащили маленькую девочку из запертой квартиры

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-19T13:55:05+03:00

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Операция по спасению ребенка была проведена в 12:00 на улице Никитина. Квартира располагалась на втором этаже, поэтому у спасателей не возникло больших проблем по спасению девочки. Запертый в квартире ребенок вел себя спокойно, что только поспособствовало успешности операции.

— Так как входная дверь была закрыта снаружи и открыть ее без повреждения не имелось возможности, спасатели и сотрудники полиции приняли решение спустить девочку их квартиры через окно по лестнице. Спасатели одели ребенка в теплую одежду, надели на голову каску, обвязали в косынку и с помощью страховки аккуратно вынесли ребенка на руках по лестнице на улицу, — сообщают сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы.

Папа загулял и оставил дочку одну на сутки в квартире.

Спасателям сразу не удалось найти родителей девочки, поэтому некоторое время ей пришлось провести в отделе полиции. Спустя некоторое время полицейским удалось найти отца ребенка — он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU