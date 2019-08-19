«Кто пропустил? Где охрана?»: в Новосибирске совершили «нападение» на хоккеиста

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-19T13:32:01+03:00

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Забавные фотографии появились после дня болельщика в группе «Усатый в каске и друзья. ХК «Сибирь». На празднике, прямо на ледовой арене, неизвестный напал на вратаря хоккейной команды. По словам очевидцев, он был с молотом в руках.

— Было совершено зверское нападение викингов при поддержке их бога Тора на славянского паренька с российским гражданством, — шутят сибиряки в группе «Усатый в каске и друзья. ХК «Сибирь».

Присутствующие гости успели сфотографировать этот момент. Новосибирцы уверяют, от тяжелых последствий молодого парня спас вратарский шлем.

Сейчас по данному факту проводится «расследование». Оно находится под контролем одного из болельщиков: «усатого в каске».

Сибиряки не смогли удержаться от комментариев о таком «вопиющем» случае:

— Кто пропустил, где охрана?

— Под наших замаскировались!

— Да тут целая группировка работает!

Конечно же, на самом деле это был всего лишь элемент праздничного шоу, которое подготовили сибиряки ко дню болельщика.

Спас хоккеиста защитный шлем. Фото: Дмитрий Каменев.

ИСТОЧНИК KP.RU