2019-08-19T13:32:01+03:00
Общество

«Кто пропустил? Где охрана?»: в Новосибирске совершили «нападение» на хоккеиста

Под подозрения попал мужчина, одетый в костюм героя фильмов «Marvel» — бога Тора
Анна ПАШАГИНА
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"Зверское" нападение случилось во время дня болельщика. Фото: Дмитрий Каменев."Зверское" нападение случилось во время дня болельщика. Фото: Дмитрий Каменев.
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Забавные фотографии появились после дня болельщика в группе «Усатый в каске и друзья. ХК «Сибирь». На празднике, прямо на ледовой арене, неизвестный напал на вратаря хоккейной команды. По словам очевидцев, он был с молотом в руках.

— Было совершено зверское нападение викингов при поддержке их бога Тора на славянского паренька с российским гражданством, — шутят сибиряки в группе «Усатый в каске и друзья. ХК «Сибирь».

Присутствующие гости успели сфотографировать этот момент. Новосибирцы уверяют, от тяжелых последствий молодого парня спас вратарский шлем.

Сейчас по данному факту проводится «расследование». Оно находится под контролем одного из болельщиков: «усатого в каске».

Сибиряки не смогли удержаться от комментариев о таком «вопиющем» случае:

— Кто пропустил, где охрана?

— Под наших замаскировались!

— Да тут целая группировка работает!

Конечно же, на самом деле это был всего лишь элемент праздничного шоу, которое подготовили сибиряки ко дню болельщика.

Спас хоккеиста защитный шлем. Фото: Дмитрий Каменев.

Спас хоккеиста защитный шлем. Фото: Дмитрий Каменев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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