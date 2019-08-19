«Кто пропустил? Где охрана?»: в Новосибирске совершили «нападение» на хоккеиста
Забавные фотографии появились после дня болельщика в группе «Усатый в каске и друзья. ХК «Сибирь». На празднике, прямо на ледовой арене, неизвестный напал на вратаря хоккейной команды. По словам очевидцев, он был с молотом в руках.
— Было совершено зверское нападение викингов при поддержке их бога Тора на славянского паренька с российским гражданством, — шутят сибиряки в группе «Усатый в каске и друзья. ХК «Сибирь».
Присутствующие гости успели сфотографировать этот момент. Новосибирцы уверяют, от тяжелых последствий молодого парня спас вратарский шлем.
Сейчас по данному факту проводится «расследование». Оно находится под контролем одного из болельщиков: «усатого в каске».
Сибиряки не смогли удержаться от комментариев о таком «вопиющем» случае:
— Кто пропустил, где охрана?
— Под наших замаскировались!
— Да тут целая группировка работает!
Конечно же, на самом деле это был всего лишь элемент праздничного шоу, которое подготовили сибиряки ко дню болельщика.
Спас хоккеиста защитный шлем. Фото: Дмитрий Каменев.
ИСТОЧНИК KP.RU