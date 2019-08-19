Больница — это не страшно: клоуны устроят праздник в парке

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-19T12:56:28+03:00

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24 августа, в 12 часов утра начнется праздник «Выше НОС». Это будет уже шестое подобное мероприятие, проведенное больничными клоунами. На площадках мероприятия будет одинаково весело любому ребенку, в том числе и с ограниченными возможностями.

— Нам очень хочется оставить яркое впечатление об этом дне у всех гостей, как мы это делаем в больницах, а заодно показать, что нового появилось у больничных клоунов, какие новые истории мы запустили и продолжаем в больницах в этом году, — делится директор АНО «Больничные клоуны НОС» Надежда Бочкарева.

Всех посетителей ждет большое количество развлекательных площадок: от мастер-классов, до зажигательных танцев. На 15:00 запланирован показ социального театра «ПроЖИТЬ». В нем клоуны покажут спектакль «Летний», с которым больничные клоуны выступают в домах ребенка, а так же в социально-реабилитационных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU