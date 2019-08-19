2019-08-19T12:56:28+03:00
Общество

Больница — это не страшно: клоуны устроят праздник в парке

Мероприятие пройдет в Нарымском сквере Новосибирска
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Больничные клоуны выйдут в парк. Фото: предоставлено АНО "Больничные клоуны НОС"Больничные клоуны выйдут в парк. Фото: предоставлено АНО "Больничные клоуны НОС"
Изменить размер текста:

24 августа, в 12 часов утра начнется праздник «Выше НОС». Это будет уже шестое подобное мероприятие, проведенное больничными клоунами. На площадках мероприятия будет одинаково весело любому ребенку, в том числе и с ограниченными возможностями.

— Нам очень хочется оставить яркое впечатление об этом дне у всех гостей, как мы это делаем в больницах, а заодно показать, что нового появилось у больничных клоунов, какие новые истории мы запустили и продолжаем в больницах в этом году, — делится директор АНО «Больничные клоуны НОС» Надежда Бочкарева.

Всех посетителей ждет большое количество развлекательных площадок: от мастер-классов, до зажигательных танцев. На 15:00 запланирован показ социального театра «ПроЖИТЬ». В нем клоуны покажут спектакль «Летний», с которым больничные клоуны выступают в домах ребенка, а так же в социально-реабилитационных центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кто пропустил? Где охрана?»: в Новосибирске совершили «нападение» на хоккеиста
Беспредельщики в суде: начался процесс по поводу избиения подростков в Барабинске
«Инь и Янь»: котят, попавших в западню, вытащили спасатели
«Нельзя прокатиться вдвоем»: новосибирцы жалуются на новое колесо обозрения
Бывший проректор НГУ должен вернуть университету более 21 миллионов
«Стояли в очереди под дождем»: тысячи новосибирцев пришли сделать фото с Кубком Стэнли
Пропал военнослужащий: сейчас парень может находиться в Новосибирске
«Она думала, ее преследуют»: парень пытался вырвать у пенсионерки телефон, которым она его фотографировала
Эвакуировано 20 пациентов: в новосибирской Областной больнице задымился щиток
«Жива, без переломов»: в Новосибирске с 4 этажа выпала девочка
Дожди спасут Новосибирск: дымка от пожаров скоро развеется
В Новосибирске проверили хлеб: в шести булках нашли неожиданные предметы
«Онижедети»: сеть ужаснула жестокость мальчиков, которые таскали кота за хвост
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
В Новосибирской области полный людей микроавтобус вылетел в кювет
«Копия своего отца»: певец Митя Фомин удивил подписчиков схожестью с родителем
Новосибирец пожаловался на авиакомпанию в сети за сильный испуг
Аналитики оценили Новосибирск, как город низких зарплат и неразвитой сферы развлечений
Приставы насильно вселили пенсионера к бывшей супруге
Торговый комплекс «Эдем», где во время стрельбы погибли двое, признали безопасным
Жители Новосибирска жалуются на едкий запах химии по ночам
«По-моему, страшнюга»: новосибирец с отцом выловили в Оби щуку размером с небольшую собаку
В Новосибирске полицейский платил деньги невиновному, чтобы тот сознавался в кражах