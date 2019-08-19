«Нельзя прокатиться вдвоем»: новосибирцы жалуются на новое колесо обозрения

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-19T12:53:47+03:00

В соцсетях уже начали появляться жалобы на новое колесо обозрения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители города утверждают, что прокатиться на аттракционе можно только если в кабинке находится больше трех человек

Изменить размер текста: A A

В соцсетях начали появляться первые отзывы о новом колесе обозрения, установленном на Михайловской набережной. Сибиряки жалуются на отсутствие терминалов для безналичного расчета, запотевшие стекла в кабинках, влажные сиденья и то, на колесе нельзя прокатиться вдвоем по обычной цене.

— В кабине все окна были запотевшие, за всю поездку мы так ничего и не увидели. Протирали стекла кто чем мог: руками, салфетками. Кондиционер однозначно не справлялся.

Сибиряки утверждают, что стекла в кабинках запотевают и из-за этого невозможно любоваться видом на город. Фото: "Фламп.ру"

— Расстроило, что нет безналичного расчета. Это же дикость, для XXI века!

— В кабинке невероятно пахнет сыростью, а все сиденья мокрые. Я вышла на улицу с влажной юбкой после такого катания!

— В кабинку нас вдвоем не пустили, сказали, что либо мы должны дождаться кого-нибудь еще, чтобы хотя бы четыре человека было, либо мы должны пойти и арендовать эту кабинку за 1800 рублей! В итоге, мы стояли и ждали еще посетителей, — пишут возмущенные новосибирцы на сайте «Фламп.ру».

В пресс-службе колеса обозрения оперативно прокомментировать эту информацию не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU