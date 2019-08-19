2019-08-19T12:47:40+03:00
Происшествия

Бывший проректор НГУ должен вернуть университету более 21 миллионов

Андрей Осипов халатно проконтролировал ремонт общежития
Ева ЛЮТОВА
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Бывший проректор НГУ должен заплатить более 21 миллиона университету.Бывший проректор НГУ должен заплатить более 21 миллиона университету.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда оставлен без изменений приговор бывшему проректору по материально-техническому развитию НГУ Андрею Осипову. Он обвинялся в халатности, а теперь должен выплатить университету более 21 миллионов рублей.

Суд признал, что проректор не проконтролировал ремонт общежития №5, на который выделялись огромные деньги. Например, была плохо выполнена отделка, а крыша стала протекать через несколько месяцев после ремонта.

- В результате ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей НГУ причинен материальный ущерб в особо крупном размере, - считает следствие.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ по Новосибирской области по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба». Проректора приговорили к 10 месяцам исправительных работ, а также к возмещению материального вреда университету. От исправительных работ он был освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. А вот материальный вред все-таки должен возместить: в августе приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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