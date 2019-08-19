«Стояли в очереди под дождем»: тысячи новосибирцев пришли сделать фото с Кубком Стэнли

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-19T12:43:04+03:00

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В понедельник, 19 августа, у новосибирцев появилась возможность сделать фото с Кубком Стэнли, который привез в город хоккеист Владимир Тарасенко. Чтобы увидеть легендарную награду и сфотографироваться с известным спортсменом, у дверей в ЛДС «Сибирь» собралось несколько тысяч человек, готовых ждать своей очереди несколько часов, невзирая на погодные условия. Люди приходили на фотосессию вместе с маленькими детьми, а некоторые даже преодолели не одну сотню километров, чтобы прикоснуться к Кубку Стэнли.

Люди были готовы несколько часов стоять в очереди под дожем, чтобы сделать фото с легендарной нагродой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

-Мы с братом специально сюда приехали из Алтайского края, чтобы увидеть этот кубок, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Хрыпченко. — Ведь это так замечательно, что наш земляк смог завоевать такую награду. Ради того, чтобы увидеть спортсмена и кубок, даже не жалко было простоять в очереди больше трех часов под дождем.

Многие приехали издалека, чтобы прикоснуться к Кубку Стэнли.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А некоторые преданные хоккейные болельщики решили прийти на игру всей семьей. Чтобы у детей в будущем были прекрасные воспоминания.

— Мы в целом очень увлекаемся хоккеем, стараемся не пропускать ни одного матча наших команд, и в целом, часто смотрим го по телевизору, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Дмитрий Милехин. — Решили сегодня прийти сюда всей семьей, вместе с женой и сыном. Ему, конечно, всего 4 месяца и пока еще не до хоккея, но я надеюсь, что в будущем он сможет оценить, всю ценность этого момента.

Некоторые пришли на встречу со спортсменом всей семьей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А еще, лично пообщаться со спортсменом пришли не только его многочисленные фанаты, но и его бывшие коллеги. Сергей Кудилин, с которым Владимир Тарасенко когда-то играл в Новосибирске в одной команде, тоже решил приехать в Ледовый дворец, чтобы взглянуть на легендарную награду и снова увидеться со своим товарищем.

— Мы с Владимиром раньше вместе играли в хоккей, поэтому я очень ждал этого момента, чтобы с ним увидеться, — рассказал КП-Новосибирск Сергей. — Чтобы посмотреть на кубок Стэнли — самую важную награду для хоккеиста.

Сибиряки были рады увидеть легендарный кубок и пообщаться с известным спортсменом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU