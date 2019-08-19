«Инь и Янь»: котят, попавших в западню, вытащили спасатели
Необычный случай спасения котят произошел в Новосибирске. Звонок в МАСС поступил из Ленинского района. Очевидцы говорили, что на улице Немировича -Данченко между стеной здания и сайдингом сидит и жалобно мяукает котенок.
— Когда спасатели прибыли на место, то провели осмотр здания, — сообщается в официальной группе «Спасатели МАСС» в социальных сетях. — Они обнаружили, что сайдиногом оббит только низ здания. Спасатели отогнули одну панель руками и обнаружили там белого котенка.
Одновременно с этим из-под машины, которая стояла рядом, достали черного котенка. Его обнаружили совершенно случайно.
Малышей отдали рядом стоявшим женщинам, которые пообещали пристроить котят в добрые руки.
— Они как Инь и Янь.
— Хороший и добрый поступок.
— Молодцы ребята! — пишут сибиряки в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU