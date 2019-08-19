2019-08-19T13:20:40+03:00
Общество

«Инь и Янь»: котят, попавших в западню, вытащили спасатели

Сейчас малышам ищут новых хозяев
Анна ПАШАГИНА
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Этого малыша вытащили из-под машины. Фото: «Спасатели МАСС 16+»Этого малыша вытащили из-под машины. Фото: «Спасатели МАСС 16+»
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Необычный случай спасения котят произошел в Новосибирске. Звонок в МАСС поступил из Ленинского района. Очевидцы говорили, что на улице Немировича -Данченко между стеной здания и сайдингом сидит и жалобно мяукает котенок.

— Когда спасатели прибыли на место, то провели осмотр здания, — сообщается в официальной группе «Спасатели МАСС» в социальных сетях. — Они обнаружили, что сайдиногом оббит только низ здания. Спасатели отогнули одну панель руками и обнаружили там белого котенка.

Одновременно с этим из-под машины, которая стояла рядом, достали черного котенка. Его обнаружили совершенно случайно.

Малышей отдали рядом стоявшим женщинам, которые пообещали пристроить котят в добрые руки.

— Они как Инь и Янь.

— Хороший и добрый поступок.

— Молодцы ребята! — пишут сибиряки в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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