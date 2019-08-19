Эвакуировано 20 пациентов: в новосибирской Областной больнице задымился щиток

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-19T11:40:08+03:00

В МЧС сообщают, что пострадавших нет

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Сегодня, 19 августа, одной из больниц Новосибирска пришлось ненадолго прервать рабочий день. Областную больницу эвакуировали из-за задымления. Оно возникло в хирургическом отделении в одном из корпусов. Пациентов и сотрудников больницы сразу же вывели на улицу.

— После сигнала о задымлении на место оперативно выехала пожарно-спасательная бригада. Тут же начали проводить исследование этажей и искать откуда идет дым. До прибытия пожарной охраны эвакуированы 20 пациентов и 3 человека персонала, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

Предположительно, причиной задымления стало короткое замыкание в источнике бесперебойного питания. Спасатели оперативно провели осмотр места и устранили причину задымления.

— В данный момент отделение работает в штатном режиме, операционный блок выполняет свой функционал по прямому назначению, — сказал руководитель службы безопасности новосибирской областной клинической больницы Максим Щетинин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726794" frameborder="0"></iframe> Эвакуация областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU