2019-08-19T11:08:49+03:00
Общество

Дожди спасут Новосибирск: дымка от пожаров скоро развеется

Прогноз на ближайшие дни дали в Западно-Сибирском гидрометцентре
Владимир ПТАШНИК
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В Новосибирске снова появился смог, но он скоро развеется.В Новосибирске снова появился смог, но он скоро развеется.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня утром Новосибирск опять накрыла дымка от лесных пожаров в Красноярском крае. На подъездах к городу упала видимость, а жители почувствовали уже знакомый запах гари. Но страдать осталось недолго — Новосибирск попал в зону влияния циклона из Омской области.

— Могут быть дожди разной интенсивности. Температурный фон начнет понижаться и приблизится к осеннему типу: в ночные часы температура упадет до 8-13, местами даже до 3-8 градусов тепла. Дневные температуры так же будет довольно скромными: от 16 до 21 градуса тепла. При грозах возможны сильные порывы ветра, — сообщает пресс-секретарь Западно-сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин, — такая ситуация не будет способствовать росту концентрации загрязняющих веществ, — добавляет он.

Несмотря на исчезновение дымки от пожаров, водителям все равно следует быть аккуратнее — в утренние часы возможны туманы. А что касается пешеходов — похоже, зонтик и теплая кофта станут незаменимыми спутниками жителей нашего города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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