Чтобы проснулся и увидел маму: мальчику, которого укусил клещ, собирают деньги

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-19T14:49:30+03:00

Мальчик в этом году должен пойти во второй класс. Фото: соцсети Алены Мешковой.

Восьмилетний ребенок впал в кому после прогулки по лесной базе

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области собирают деньги, чтобы помочь поправиться второкласснику из Бердска. Данил Мешков увлекался футболом, малыш активный и любознательный. Все было хорошо до этого лета — в июне мальчика укусил клещ. Энергичный ребенок резко стал вялым, у него поднялась температура. Спустя четыре дня после этого его госпитализировали.

Данил никогда не болел, у него было отменное здоровье. Родители не могли поверить — их сын заразился энцефалитом. В больнице ему стало хуже, у него случился отек мозга. 8-летний ребенок впал в кому.

Клещ укусил мальчика в июне. Фото: соцсети Алены Мешковой.

Врачи не верили в его выздоровление, а Данил боролся. Сильный мальчик вышел из комы, но все еще в тяжелом состоянии, без сознания на искусственной вентиляции легких. Местные доктора ничем не могут помочь.

Родители пытаются вернуть Данила к привычной жизни. Недавно его навестили врачи из Санкт-Петербурга. Осмотр показал, что у ребенка есть шансы на выздоровление. Нужно только найти клинику, где Даниила готовы будут принять и лечить.

— Есть небольшие изменения в его состоянии, которые мы для себя отмечаем, как родители, но врачи это не берут во внимания. У нас просто появилась надежда, так как приезжали врачи из Питера. Они стараются нам помочь с поиском клиники в Москве или Питере, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Алена Мешкова.

Сумму, которая нужна для перевозки Данила и его лечения, родители школьника в одиночку не потянут.

— Сейчас мы собираем 300 тысяч рублей, необходимые для трансфера Данилы в Москву или Питер. Там осталась совсем небольшая сумма, — делится мама ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU