«Онижедети»: сеть ужаснула жестокость мальчиков, которые таскали кота за хвост

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-19T08:42:22+03:00

Люди также спорят насчет автора фота - разогнал ли он тех мальчиков и спас кота или просто написал злой пост в интернете

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В группе «Ревизорро Новосибирск» опубликовали фото, как двое детей издеваются над животным. Мальчиков забавляет мучение кошки: один из них тащит ее за хвост, подкидывая беднягу в воздухе, его друг в это время наблюдает за «игрой» другого ребенка.

Очевидец пишет гневный комментарий к фото:

— Дети поймали бездомную кошку и таскали по детской площадке за хвост. Родители, воспитавшие таких детей, в старости получат ровно то, что посеют. Что за поколение растет, это какой-то кошмар? — возмущается некто за кадром.

Остается непонятным, попытался ли автор поста «посеять» в детях благоразумие и помог ли он бедному животному. Этим же вопросом задаются другие люди:

— А выйти нельзя и так же их за уши подергать?

— Автор, а вы снимали и не забрали животное?

— Мы это поколение вырастили, стыдно должно быть нам! Достаточно открыть окно и сказать, что снимаешь, это пойдет в полицию!

Один пользователь советует родителям быть внимательными к своим чадам, чтобы в следующий раз уже их ребенок не попал в интернет с пометкой «живодер»:

— Если вы узнали своих детей на сей фотографии, поговорите с ними уже сегодня, а то завтра они будут так «играться» уже с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU