2019-08-19T07:43:17+03:00
Происшествия

В Новосибирской области полный людей микроавтобус вылетел в кювет

Один человек погиб
Владимир ПТАШНИК
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Небольшой микроавтобус улетел в кювет в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСОНебольшой микроавтобус улетел в кювет в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСО
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Серьезное ДТП случилось в Карасукском районе Новосибирской области. Поздним вечером 18 августа, водитель микроавтобуса «Хонда Стэп Вагон» не справился с управлением и загнал машину в кювет. В автомобиле, ехавшем из Новосибирска в направлении Карасука, находилось 9 человек, которые получили ранения разной степени тяжести, в том числе пострадал водитель. Один из пассажиров позже скончался.

— В результате дорожной аварии пассажир автомобиля, женщина 1957 года рождения, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи. Еще 8 человек, включая водителя микроавтобуса, получили травмы различной степени тяжести, — передает пресс-служба управления МВД по Новосибирской области.

Сейчас следователи выясняют причины ночного ДТП. Судя по фотографиям, предоставленными пресс-службой, водитель вылетел в кювет, который был на встречной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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