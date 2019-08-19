2019-08-19T06:31:10+03:00
Общество

Новосибирец пожаловался на авиакомпанию «Сибирь» за испачканные штаны

По его словам, мужчина был свидетелем неправильного движения самолета по взлетно-посадочной полосе
Анастасия САМАРЦЕВА
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Сибиряк видел, как самолет двигался по занятой полосе. Фото: Дмитрий Осипкин.Сибиряк видел, как самолет двигался по занятой полосе. Фото: Дмитрий Осипкин.
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Дмитрий Осипкин выложил в «facebook» пост, в котором раскритиковал работу авиакомпании «Сибирь». Мужчина рассказал, что, 18 августа, утром он увидел, как борт VQ-BYL следовал по занятой другим самолетом полосе. Причем тот второй готовился к взлету.

— Уважаемая авиакомпания «Сибирь», которая временно не «S7Airlines» и сажает миллион деревьев, можете мне ответить,.. мне просто интересно знать (кому выслать счет за стирку моих штанов), было ли это инцидентом, связанным с туманом или разрешенным диспетчером маршрутом? По какой причине руление производится по занятой ВПП в пиковый период нагрузки аэропорта? — обращается сибиряк к представителям авиакомпании.

Пока они никак не прокомментировали ситуация. Пользователи в сети активно обсуждают эту тему. Кто-то согласен с Дмитрием, кто-то критикует его:

— Предлагаю потребовать с экипажа FPL данные медосмотра, — пишут одни.

— Флайтрадар24 и Авиафорум рождают чудовищ, — шутят другие.

— Наши летчики-герои! — утверждают третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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