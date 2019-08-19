2019-08-19T05:25:07+03:00
Общество

Приставы насильно вселили пенсионера к бывшей супруге

В Новосибирске женщина категорически отказывалась пускать в комнату своего бывшего мужа
Ева ЛЮТОВА
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Приставы помогли вселиться мужчине в собственную комнату.Приставы помогли вселиться мужчине в собственную комнату.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске приставы помогли попасть пенсионеру в собственное жилье. Мужчина был владельцем комнаты в трехкомнатной квартире, проблема была в том, что в доме также проживала его бывшая супруга.

- Разведенные супруги много лет не жили вместе. Мужчина не имел доступа в свою комнату, не желая конфликтовать, он просто перестал появляться в квартире. Но спустя много лет, жизненные обстоятельства сложились так, что пенсионеру данная жилплощадь оказалась необходима для проживания, - сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области. - Однако в квартире давно сложились новые порядки и про то, что одна из долей все-таки принадлежит другому человеку, никто уже и не вспоминал. В связи с чем, появление «нового» жильца было воспринято негативно. Имея на руках решение суда, пожилой мужчина сам попытался договориться с бывшей супругой, однако ничего не вышло.

Женщина была категорична: не пускала на порог своего бывшего. В итоге в дело вмешались приставы. Они помогли забрать мужчине ключи от квартиры, а также заселиться в свою комнату.

- Она была заставлена чужими вещами. Но в результате все-таки была освобождена от них. На дверь пенсионеру пришлось установить замок, - говорят в областном УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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