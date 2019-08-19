2019-08-19T04:10:12+03:00
Общество

Жители Новосибирска жалуются на едких запах химии по ночам

В диспетчерской мэрии успокаивают, что там «пахнет» новая разметка, которую коммунальщики нанесли на дорогу
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Запах стоит такой, что по улице можно ходить в респираторе.Запах стоит такой, что по улице можно ходить в респираторе.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Жители Новосибирска жалуются на запахи по ночам. Так, в микрорайоне Европейский берег жильцы вынуждены спать с закрытыми окнами из-за химического запаха на улице.

— Вторую ночь подряд в 4 утра начинается едкий запах химии. Запах невыносим, как будто находишься в комнате, в которой красят стены краской, — сообщают подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Жители позвонили в диспетчерскую мэрии, там объяснили, что запах идет от новой разметки, которую нанесли на улице Большевистской.

— Но никакой разметки нет, работы никакие не ведутся. Вопрос остается открытым и непонятным ответ — откуда этот выброс химии? — переживают жители в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«По-моему, страшнюга»: новосибирец с отцом выловили в Оби щуку размером с небольшую собаку
В Новосибирске полицейский платил деньги невиновному, чтобы тот сознавался в кражах
«Аж сердце сжалось»: в Кировском районе на «зебре» сбили девочку
Виной всему розетка кондиционера: очевидец рассказал, как начался пожар в PuppenHaus
В Новосибирске пожарные потушили ресторан PuppenHaus
Сорок человек эвакуированы: в центре Новосибирска сгорел известный ресторан
Любовь на детской площадке: новосибирцев возмутила развратная парочка
Мечтала стать кинологом, попала в «Синий кит»: девочка, которую считают живодеркой, рассказала о своей жизни
Сбивают и уезжают: искалеченных лисят спасают волонтеры
Ищи наличку: в новосибирских магазинах отказал терминал
Всему виной штиль: Новосибирск накрыла дымка
Тысяча фанатов хоккея вышли на улицу: Новосибирск отметил День болельщика
«Жаль, что он не может рассказать!»: волонтеры забрали щенка у подозреваемой в живодерстве
«Чуть парней не задавил»: в Новосибирске пьяный водитель на скорости влетел в машины на парковке
«Разрушается на глазах»: под Новосибирском эвакуировали многоквартирный дом
Куда делись гвозди? Сибиряки беспокоятся, что новую скульптуру могли сломать вандалы
Родители сибиряков, погибших при военных действиях, отстаивают свое право на повышенную пенсию
Положили на пенопласт: при строительстве школы пострадал рабочий
Больше нарисованных денег, но меньше убийств: прокуратура провела анализ преступности
«Бьет – значит любит?»: в Новосибирске прошел пикет против домашнего насилия
Конфеты и автосвечи: подростки из Новосибирска дважды ограбили одну и ту же заправку
Оставил у теплохода: сибиряк ищет документы от трёх автомобилей