Жители Новосибирска жалуются на едких запах химии по ночам

СЕГОДНЯ 04:10 2019-08-19T04:10:12+03:00

Запах стоит такой, что по улице можно ходить в респираторе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В диспетчерской мэрии успокаивают, что там «пахнет» новая разметка, которую коммунальщики нанесли на дорогу

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Жители Новосибирска жалуются на запахи по ночам. Так, в микрорайоне Европейский берег жильцы вынуждены спать с закрытыми окнами из-за химического запаха на улице.

— Вторую ночь подряд в 4 утра начинается едкий запах химии. Запах невыносим, как будто находишься в комнате, в которой красят стены краской, — сообщают подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Жители позвонили в диспетчерскую мэрии, там объяснили, что запах идет от новой разметки, которую нанесли на улице Большевистской.

— Но никакой разметки нет, работы никакие не ведутся. Вопрос остается открытым и непонятным ответ — откуда этот выброс химии? — переживают жители в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU