Жители Новосибирска жалуются на едких запах химии по ночам
Жители Новосибирска жалуются на запахи по ночам. Так, в микрорайоне Европейский берег жильцы вынуждены спать с закрытыми окнами из-за химического запаха на улице.
— Вторую ночь подряд в 4 утра начинается едкий запах химии. Запах невыносим, как будто находишься в комнате, в которой красят стены краской, — сообщают подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.
Жители позвонили в диспетчерскую мэрии, там объяснили, что запах идет от новой разметки, которую нанесли на улице Большевистской.
— Но никакой разметки нет, работы никакие не ведутся. Вопрос остается открытым и непонятным ответ — откуда этот выброс химии? — переживают жители в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU