«По-моему, страшнюга»: новосибирец с отцом выловили в Оби щуку размером с небольшую собаку
Илья Добренький выложил в соцсети фото своего трофея — здоровой щуки. Мужчина не боится гигантской пасти с острыми зубами, в которую могла бы поместиться человеческая рука. Такую рыбу Илья вместе с отцом поймал в поселке Дубровино. Рыбаки встретили по пути участников рыбацких соревнований «Заруба», которые проходили в два дня: 17-18 августа. Если бы не они, то два рыбака-любителя не вытащили свою добычу:
— Спасибо большое экипажу «ДельтоПлан» , что помогли припарковать такую щучень! Мой подсак оказался катастрофически маленьким и рыбина туда просто не влезала. Надеюсь, им за добро в течение дня тоже попался трофей, — желает экипажу удачи Илья Добренький.
В сети порадовались за него и похвалили других рыбаков за помощь в ремесле:
— Молодца! И экипаж «ДельтоПлан» — красавцы, наплевав на жесткий график, помогли парню поднять его первый трофей! — пушут одни.
— По-моему, страшнюга, — оценивая не размеры, а внешность щуки, уверены другие.
ИСТОЧНИК KP.RU