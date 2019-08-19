«По-моему, страшнюга»: новосибирец с отцом выловили в Оби щуку размером с небольшую собаку

СЕГОДНЯ 03:56 2019-08-19T03:58:27+03:00

По оценкам пользователей, размер рыбины - не меньше 3 кг. Фото: группа "Рыбалка в Новосибирске".

Рыба была настолько большая, что им понадобилась помощь

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Илья Добренький выложил в соцсети фото своего трофея — здоровой щуки. Мужчина не боится гигантской пасти с острыми зубами, в которую могла бы поместиться человеческая рука. Такую рыбу Илья вместе с отцом поймал в поселке Дубровино. Рыбаки встретили по пути участников рыбацких соревнований «Заруба», которые проходили в два дня: 17-18 августа. Если бы не они, то два рыбака-любителя не вытащили свою добычу:

— Спасибо большое экипажу «ДельтоПлан» , что помогли припарковать такую щучень! Мой подсак оказался катастрофически маленьким и рыбина туда просто не влезала. Надеюсь, им за добро в течение дня тоже попался трофей, — желает экипажу удачи Илья Добренький.

В сети порадовались за него и похвалили других рыбаков за помощь в ремесле:

— Молодца! И экипаж «ДельтоПлан» — красавцы, наплевав на жесткий график, помогли парню поднять его первый трофей! — пушут одни.

— По-моему, страшнюга, — оценивая не размеры, а внешность щуки, уверены другие.

ИСТОЧНИК KP.RU