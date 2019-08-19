В Новосибирске полицейский платил деньги невиновному, чтобы тот сознавался в кражах

СЕГОДНЯ 03:26 2019-08-19T03:26:47+03:00

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В Новосибирском районном суде начался суд над оперуполномоченным местного райотдела МВД. Оперативник уголовного розыска обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следователей, чтобы поднять статистику отдела, полицейский платил деньги тем, кто берет на себя преступления.

- С целью улучшения своего положения по службе, за денежное вознаграждение он побудил лицо, которое кражи не совершало, написать явки с повинной о совершении им данных преступлений, - сообщают в Новосибирском районном суде.

Если вина сотрудника будет доказана, то ему придется не только снять погоны, но и заплатить штраф до 80 тысяч рублей, или даже колония на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU