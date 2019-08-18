2019-08-18T14:06:52+03:00
Общество

Сбивают и уезжают: искалеченных лисят спасают волонтеры

Одно животное в тяжелом состоянии, ему переливают кровь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Лисенок в тяжелом состоянии, ему сделали переливание крови. Фото: vk.com/agoodheartЛисенок в тяжелом состоянии, ему сделали переливание крови. Фото: vk.com/agoodheart
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Об этом КП-Новосибирск сообщила представитель фонда помощи животным «Доброе сердце» Ольга Климова.

Волонтер рассказала, что молодых лисят сбила машина.

— Серого лисенка нашли дети в Алексеевке, когда гуляли, а рыженького — молодой человек, который ехал с Мошково, животное лежало на дороге. У лисят явные травмы, полученные после ДТП. Почему люди, сбившие животное, в большинстве случаев просто молча уезжают и не пытаются помочь, это вечный вопрос, — отмечает Ольга Климова.

Сейчас рыжий лисенок в стабильном состоянии: ведет себя активнее, но по-прежнему слаб и под наблюдением врачей. У серого дела хуже: ему ампутировали хвост, возможно, тоже самое ждет и лапу. Животное в очень тяжелом состоянии: ему перелили кровь от лисы его вида. Волонтеры надеются, что это поможет спасти лисенка.

А этот лисенок слаб, но уже активнее. Фото: vk.com/agoodheart

А этот лисенок слаб, но уже активнее. Фото: vk.com/agoodheart

— Это местные лисы. Но мы готовы помогать и тем животным, кто пострадал от лесных пожаров, так как они могут к нам бежать в поисках пропитания и также попадать под колеса автомобилей, — отмечает Ольга Климова.

По словам экспертов, скорее всего миграция диких животных в Новосибирск придется на сентябрь, октябрь.

Помочь животным можно, обратившись по телефону 89513702415 — Ольга Климова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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