Сбивают и уезжают: искалеченных лисят спасают волонтеры
Об этом КП-Новосибирск сообщила представитель фонда помощи животным «Доброе сердце» Ольга Климова.
Волонтер рассказала, что молодых лисят сбила машина.
— Серого лисенка нашли дети в Алексеевке, когда гуляли, а рыженького — молодой человек, который ехал с Мошково, животное лежало на дороге. У лисят явные травмы, полученные после ДТП. Почему люди, сбившие животное, в большинстве случаев просто молча уезжают и не пытаются помочь, это вечный вопрос, — отмечает Ольга Климова.
Сейчас рыжий лисенок в стабильном состоянии: ведет себя активнее, но по-прежнему слаб и под наблюдением врачей. У серого дела хуже: ему ампутировали хвост, возможно, тоже самое ждет и лапу. Животное в очень тяжелом состоянии: ему перелили кровь от лисы его вида. Волонтеры надеются, что это поможет спасти лисенка.
А этот лисенок слаб, но уже активнее. Фото: vk.com/agoodheart
— Это местные лисы. Но мы готовы помогать и тем животным, кто пострадал от лесных пожаров, так как они могут к нам бежать в поисках пропитания и также попадать под колеса автомобилей, — отмечает Ольга Климова.
По словам экспертов, скорее всего миграция диких животных в Новосибирск придется на сентябрь, октябрь.
Помочь животным можно, обратившись по телефону 89513702415 — Ольга Климова.
ИСТОЧНИК KP.RU