Ищи наличку: в новосибирских магазинах отказал терминал

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-18T13:14:56+03:00

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Сибиряки пожаловались на сбой в системе оплаты в некоторых магазинах. Пока известно о неполадках в «Кузине» и «Монро». Представители одного из заведений рассказали КП-Новосибирск:

— Пока причину сбоя мы не установили, просим людей войти в наше положение: рассчитаться по старинке, не все, конечно, адекватно это воспринимают, люди начинают нервничать, многие уже и забыли, что такое кошелек, бумажные деньги, ведь сейчас, чтобы рассчитаться даже карта не нужна, достаточно телефона, — отметили продавцы.

Как долго не будут работать умные помощники, персонал сообщить не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU