2019-08-18T12:00:28+03:00
Общество

Всему виной штиль: Новосибирск накрыла дымка

Эксперт рассказал КП-Новосибирск, что причина кроется не в лесных пожарах
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирск снова потерял яркие краски и погрузился в пелену.Новосибирск снова потерял яркие краски и погрузился в пелену.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
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Сегодня центральная часть Новосибирска снова погрузилась в плотную дымку. Но как заверил нас эксперт, причина тому вовсе не лесные пожары, а обычный городской смог.

— Это автомобильные выхлопы, — отметил независимый эколог, старший научный сотрудник Сергей Пащенко. — Сейчас продуваемость города минимальна, ветра почти нет, и смог навис над городом. Чтобы продувался город, нужна скорость ветра 4-5 метров в секунду. А завтра, в понедельник, ситуация будет еще хуже. По прогнозу ветра также почти не будет, еще начнет моросить и все останется у нас.

Причина - автомобильные выбросы и отсутствие ветра. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Причина - автомобильные выбросы и отсутствие ветра.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Эксперт настоятельно советуют завтра не гулять в центре города, особенно тем, у кого есть проблемы с органами дыхания, например, тяжело в этот день будет астматикам.

— Рано утром, часов в восемь, я вышла на балкон и сразу почувствовала запах гари в воздухе, а потом постепенно город накрыла дымка, если раньше из окна я видела крышу аквапарка, то сейчас там плотная белая пелена: не видно абсолютно ничего, — отметила наша читательница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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