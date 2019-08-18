2019-08-18T11:02:50+03:00
Общество

Тысяча фанатов хоккея вышли на улицу: Новосибирск отметил День болельщика

Праздник впервые прошел в городе
Анна ПАШАГИНА
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Шествие фанатов хоккея прошло от площади Калинина до ледового дворца.Шествие фанатов хоккея прошло от площади Калинина до ледового дворца.Фото: Анна ПАШАГИНА
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Настоящее спортивное торжество сегодня накрыло улицы Новосибирска. Под звуки барабана и дружных улюлюканий поклонники хоккея прошли от площади Калинина по улице Богдана Хмельницкого до ледовой арены. Все было, как на трибуне: флаги, спортивные танцовщицы и огромные медведи, а участники шествия были облачены в одежду с символикой команды «Сибирь».

Болельщики уверены, что так эпатажно они поддерживают местный хоккейный клуб «Сибирь».

— Мы всей душой переживаем за наших ребят, — отмечают организаторы шествия. — Хоккеистам важна наша поддержка: спортсмены должны чувствовать и видеть, что они выходят на лед не зря. Так, мы хотим поделиться своей мощной энергией с игроками.

Фанаты хоккея отмечают, что День болельщика их объединил.

— Мы можем поговорить на одну тему. Провести вместе время в компании единомышленников, при том, что все ребята разные по возрасту, роду занятия и так далее, причем у нас тут не только мужчины, но и девушки, — поделились участники шествия.

Сегодня весь день в ледовом дворце пройдет автограф-сессия для фанатов: плакаты и футболки болельщикам подпишут игроки «Сибири». А также опытные хоккеисты покажут целое мастер-шоу любителям хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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