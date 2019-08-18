2019-08-18T07:29:49+03:00
Происшествия

«Чуть парней не задавил»: в Новосибирске пьяный водитель на скорости влетел в машины на парковке

Автомобилисты в последний момент успели отскочить
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пьяный водитель протаранил машины на парковке и чуть было не сбил людей. Фото: ИнцидентПьяный водитель протаранил машины на парковке и чуть было не сбил людей. Фото: Инцидент
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Настоящая трагедия чуть было не произошла у дома 4/1 по улице Кочубея. Водитель за рулем универсала Nissan на большой скорости влетел в припаркованные автомобили. В это время рядом с машинами стояли двое мужчин: они за секунду до тарана едва успели отскочить. Серьезно пострадали три автомобиля: разбиты передние и задние части у двух автомобилей, а также вдавлены передние части у двух других.

Все произошедшее зафиксировала камера уличного наблюдения. Видео размещено в группе «Инцидент». Очевидцы сообщают, что водитель был пьян. Возмущенные владельцы машин чуть было не совершили самосуд над автомобилистом: ему пришлось укрыться в машине экипажа ДПС.

— Там рядом ночной магазин с алкоголем, может он туда спешил, — высказали свое предположения подписчики группы.

— Он чуть парней не задавил, они чудом увернулись, — сообщают другие.

Люди высказались за то, что необходимо ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде.

ДТП на Кочубея Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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