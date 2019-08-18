2019-08-18T05:59:22+03:00
Происшествия

«Разрушается на глазах»: под Новосибирском эвакуировали многоквартирный дом

Из-за стройки во дворе на здании появилась опасная трещина, есть угроза обрушения
Ульяна ДЖАНКОВА
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Строительные работы шли в опасной близости от дома. Фото: АСТ-54Строительные работы шли в опасной близости от дома. Фото: АСТ-54
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ЧП произошло в городе Обь. Там дом №110 по улице Военный городок разрушается прямо на глазах. Накануне в метре от дома экскаватор рыл траншею, предположительно для коммуникаций под новый детский сад. Вскоре после начала работ на доме появились опасные трещины. Люди выбежали на улицу и потребовали остановить работы.

По словам экспертов, у четырехэтажки просел фундамент. Но пока это всего лишь предположение. Точные причины позже назовет специальная комиссия по ЧС, которая будет обследовать здание. Как сообщают в МЧС, пострадавших нет, эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка. Часть людей поехали к родственникам, другие разместились в школе, где организован пункт временного пребывания. В новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» очевидцы сообщают, что еще в 90-х здание признали аварийным.

На доме появились трещины. Фото: АСТ-54

На доме появились трещины. Фото: АСТ-54

— Здание разрушается прямо на глазах. Да этот дом и жильем не назовешь, в аварийном состоянии столько лет, я еще маленькая была, туда страшно было зайти, лестничные площадки без перил и дырявые, потом кошмары снились, что у лестницы ступенек нет. В общем, там ужас, если честно, только сносить его, — пишет подписчица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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