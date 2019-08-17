2019-08-17T17:59:26+03:00
Общество

Родители сибиряков, погибших при военных действиях, отстаивают свое право на повышенную пенсию

Некоторым из них уже удалось добиться прибавки к сумме пенсии через суд
Алена КУЛЕШОВА
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Родители погибших при военных действиях сибиряков будут отстаивать свое право на повышенную пенсию.Родители погибших при военных действиях сибиряков будут отстаивать свое право на повышенную пенсию.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Родители погибших в Сирии, Цхинвале и Чечне сибиряков отстаивают свое право на повышенную пенсию. Одно такое дело уже было решено в пользу матери воина. На стороне Любови Константиновой был военный прокурор Новосибирского гарнизона. Женщина настаивала на получении повышенной пенсии по случаю потери сына — Евгения Константинова, который погиб в Сирии в 2017 году. Суд признал ее право на получение этих средств.

— Так как пенсия по потере кормильца составляет 50 процентов денежного довольствия военного, мать обратилась в военкомат с просьбой перерассчитать эту сумму, однако там ей отказали, — сообщает издание «Новая Сибирь». — После обращения в суд, военкомат пытался возражать против его решения, утверждая, что увеличить пенсию могли только самому погибшему, а не его родственникам. Но несмотря на поданную им жалобу, апелляционная инстанция подтвердила решение районного суда. Теперь мать погибшего будет получать сумму с прибавкой примерно в 1500 тысячи рублей в месяц.

Скоро подобный путь планирует пройти и отец Евгения, который утверждает, что если уж случилась беда, то военкомат должен брать ответственность на себя.

В сентябре с этим же вопросом будут разбираться Виталий Генрихович и Елена Николаевна Нефф. Все, что осталось родителям от сына — Звезда Героя России и все та же проблема с пенсией. Он погиб в Цхинвале, одиннадцать лет назад. Он был смертельно ранен, когда выносил на себе товарища.

Примерно в это же время в суд пойдут Нина Дмитриевна и Николай Николаевич Потылицыны, чей сын погиб в Чечне в 1996 году. Он также Герой России посмертно, в честь него названа улица на Плющихенском жилмассиве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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