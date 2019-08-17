2019-08-17T16:54:36+03:00
Общество

Положили на пенопласт: при строительстве школы пострадал рабочий

Мужчину увезли в машине «Скорой помощи»
Владимир ПТАШНИК
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Коллеги уложили пострадавшего на кусок пенопласта и вызвали «Скорую помощь». Фото: "АСТ-54"Коллеги уложили пострадавшего на кусок пенопласта и вызвали «Скорую помощь». Фото: "АСТ-54"
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Сегодня, 17 августа, в Новосибирске при строительстве школы в микрорайоне Родники на улице Краузе 21/1 серьезно пострадал один из рабочих. На кадрах видео, которое сняли очевидцы на мобильный телефон, видно, что пострадавший ждал приезда врачей, лежа на куске пенопласта, где ему пытались помочь другие строители. Когда на место происшествия прибыла бригада медиков, рабочие отнесли своего раненого коллегу в машину «Скорой помощи» .

— Он лежит там весь в крови, — рассказал подписчик паблика “АСТ-54”. — Коллеги накрыли его белыми простынями и слышны сильные крики.

На данный момент, неясно, что послужило причиной увечий рабочего. Так же остается неизвестным его текущее состояние.

Инцидент произошел на месте строительства будущей школы, возведение которойкоторой началось в 2018 году и обошлось более, чем в 700 миллионов рублей. По проекту, ее вместимость составляет 1100 человек. Жители “Родников” отмечают переполненность школ, расположенных в микрорайоне. Например, только в рядом стоящей МБОУ СОШ №211 больше двенадцати первых классов, из-за чего детям приходиться ходить в две смены. Поэтому быстрое введение в строй столь крупного учебного учреждения необходимо для местных жителей.

В Новосибирске при строительстве школы серьезно пострадал рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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