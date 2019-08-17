«Бьет – значит любит?»: в Новосибирске прошел пикет против домашнего насилия

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-17T16:06:12+03:00

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В Нарымском сквере жители Новосибирска организовали пикет против насилия. С самого начала разразилась эмоциональная дискуссия между людьми. Некоторые утверждали, что все необходимые законы существуют и все работает исправно. А некоторые назвали собравшихся на пикет«кампанией феминисток».

— Это пикет за принятие закона защищающего жертв от домашнего насилия. Есть семьи где парни и девушки воспитываются в под давлением, и они не имеют какой-то другой модели поведения, — рассказала КП-Новосибирск Мария организатор пикета. — Я считаю, если отследить поступок человека, который совершил насилие и помочь осознать, что такие действия недопустимы, то получится перестроить его в более спокойную личность.

Во время выступления еще одного организатора пикета — Ксении, с ней начал спорить неизвестный мужчина. Ему не понравилось, что статистика, которую приводят участники пикета, ничем не подтверждена, а кричать о ней на весь парк это - безумие.

— Они хотят обязать государство вмешиваться в семью по пустякам, и для этого насилием называют любые неприятности и просто разногласия в семье. При этом они прибегают к открытому мошенничеству — рисуют на себе синяки, делают фото и распространяют по сети, называя это флэшмобом, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр Коваленин новосибирский публицист, который пишет о феминизме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/726547" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы собрались на митинг против домашнего насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU