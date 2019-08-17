«Бьет – значит любит?»: в Новосибирске прошел пикет против домашнего насилия
В Нарымском сквере жители Новосибирска организовали пикет против насилия. С самого начала разразилась эмоциональная дискуссия между людьми. Некоторые утверждали, что все необходимые законы существуют и все работает исправно. А некоторые назвали собравшихся на пикет«кампанией феминисток».
— Это пикет за принятие закона защищающего жертв от домашнего насилия. Есть семьи где парни и девушки воспитываются в под давлением, и они не имеют какой-то другой модели поведения, — рассказала КП-Новосибирск Мария организатор пикета. — Я считаю, если отследить поступок человека, который совершил насилие и помочь осознать, что такие действия недопустимы, то получится перестроить его в более спокойную личность.
Во время выступления еще одного организатора пикета — Ксении, с ней начал спорить неизвестный мужчина. Ему не понравилось, что статистика, которую приводят участники пикета, ничем не подтверждена, а кричать о ней на весь парк это - безумие.
— Они хотят обязать государство вмешиваться в семью по пустякам, и для этого насилием называют любые неприятности и просто разногласия в семье. При этом они прибегают к открытому мошенничеству — рисуют на себе синяки, делают фото и распространяют по сети, называя это флэшмобом, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр Коваленин новосибирский публицист, который пишет о феминизме.
Новосибирцы собрались на митинг против домашнего насилия.
ИСТОЧНИК KP.RU