2019-08-17T15:31:24+03:00
Общество

Конфеты и автосвечи: подростки из Новосибирска дважды ограбили одну и ту же заправку

Всего подросткам удалось вынести товара на 2250 тысячи рублей
Алена КУЛЕШОВА
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Подростки из Новосибирска дважды ограбили один и тот же магазин на заправке. Фото: кадр из видеоПодростки из Новосибирска дважды ограбили один и тот же магазин на заправке. Фото: кадр из видео
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Новосибирские подростки дважды обокрали заправку в Ленинском районе. По словам сотрудников АЗС, молодые люди регулярно заходят в магазин, рассматривая ассортимент. Им уже удалось вынести товара на сумму на 2250 рублей. Обе их кражи попали на камеру видеонаблюдения.

— Первый раз мы заметили кражу 25 июля, тогда парень в розовой футболке украл 2 коробки конфет на сумму 1050 рублей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Зоя, одна из сотрудниц заправки. — Людей в магазине в тот день было очень много, а оператор на кассе всего один. Поэтому обнаружить пропажу нам удалось только через час, с помощью камер.

А буквально несколько дней назад, эти же парни украли с заправки упаковку автомобильных свечей. Но в этот раз молодые люди решили действовать по плану: пока один отвлекал продавщицу, другой незаметно забрал с витрины свечи и отнес их в туалет, чтобы оторвать там «антикражное» устройство. Когда парни уже собирались уходить, персонал магазина заметил, что товара нет на месте, но поймать подростка не удалось: он быстро уехал на своем мопеде. Скрылись и двое его подельников.

— Деньги за эти товары могли бы списать с нас, но, слава богу — есть камеры, которые доказывают факт кражи, — пояснила девушка. — А так возмещает ущерб организация.

В полицию служба безопасности заправки, по словам сотрудников, не обращалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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