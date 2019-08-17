Оставил у теплохода: сибиряк ищет документы от трёх автомобилей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-17T12:33:17+03:00

Сибиряк потерял сумку с деньгами и документами на три машины. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"

Изменить размер текста: A A

Один из пользователей социальных сетей просит жителей Новосибирска помочь с поиском пропавших вещей. В утраченной сумке были документы от трех автомобилей, некоторое количество денег, водительские права, а так же паспорт на имя Бородина Александра Витальевича. Пропажа произошла в среду, около 9 часов вечера у лавочки возле теплоходов на Речном вокзале.

Пользователи социальных сетей отмечают, что потерявший сумку молодой человек уже не увидит деньги, которые в ней были.

— Да я уже с этим смирился. Но там ведь еще документы от трех автомобилей! Один из них чужой, права, паспорт поверьте — на деньги «по барабану» , — отвечает владелец сумки на комментарии в группе “Бюро Находок Новосибирска”.

Если вы или ваши знакомые находили сумку с подобным содержимым, то мы просим вас вернуть их владельцу. Ведь сибиряки должны помогать друг другу!

ИСТОЧНИК KP.RU