2019-08-17T12:33:17+03:00
Общество

Оставил у теплохода: сибиряк ищет документы от трёх автомобилей

Потеря маленькой синей сумки явно прибавит седых волос новосибирцу
Владимир ПТАШНИК
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Сибиряк потерял сумку с деньгами и документами на три машины. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"Сибиряк потерял сумку с деньгами и документами на три машины. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"
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Один из пользователей социальных сетей просит жителей Новосибирска помочь с поиском пропавших вещей. В утраченной сумке были документы от трех автомобилей, некоторое количество денег, водительские права, а так же паспорт на имя Бородина Александра Витальевича. Пропажа произошла в среду, около 9 часов вечера у лавочки возле теплоходов на Речном вокзале.

Пользователи социальных сетей отмечают, что потерявший сумку молодой человек уже не увидит деньги, которые в ней были.

— Да я уже с этим смирился. Но там ведь еще документы от трех автомобилей! Один из них чужой, права, паспорт поверьте — на деньги «по барабану» , — отвечает владелец сумки на комментарии в группе “Бюро Находок Новосибирска”.

Если вы или ваши знакомые находили сумку с подобным содержимым, то мы просим вас вернуть их владельцу. Ведь сибиряки должны помогать друг другу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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