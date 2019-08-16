«На стенах трещины, а оконные рамы сгнили»: пенсионеры не могут дождаться помощи от государства

СЕГОДНЯ 19:30 2019-08-16T19:30:22+03:00

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Дом престарелых в Убинском районе был построен в 2002 году. В нем 18 квартир, в которых живут старики и инвалиды, неспособные к трудовой деятельности. За 17 лет своего существования, здание не видело ремонта и сейчас находится в аварийном состоянии. На стенах можно обнаружить трещины, а многие оконные рамы попросту сгнили. Из нового здесь только окна, которые жители дома поставили в семи комнатах за свой счет.

— Это старое здание. Люди в нем буквально замерзают! Чтобы хоть как-то согреться, сидят в туалетах — там теплее всего, — рассказал КП-Новосибирск местная волонтер Валентина Плохих.

Пенсионеры вставили за свой счет окна и установили счетчики. Фото: "Гражданский патруль"

Жители обращались в Убинскую администрацию, которая является собственником жилья, с просьбой отремонтировать здание. Но не получали ответа. В итоге, даже счетчики им пришлось менять за свой счет. А чиновники отказываются возвращать потраченные на ремонт деньги, ссылаясь на то, что жильцы не согласовывали с ними работы по восстановлению помещения. Желая добиться хоть какой-то компенсации, проживающие в доме престарелых люди обратились в прокуратуру Убинского района. Прокуроры обязали администрацию возместить деньги за счетчики — районные власти должны были заменить их по закону. Однако, жильцы до сих пор не увидели положенных им по предписанию денег.

На данный момент, общественная организация "Гражданский патруль", к которой местные жители обратились за помощью, инициировали возбуждение уголовного дела — заявление уже подано в прокуратуру Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU