Новосибирский эколог высказался о лесных пожарах и влиянии людей на природу

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-16T14:03:46+03:00

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Новосибирский эколог Александр Дубынин рассказал, что он думает о лесных пожарах и экологической обстановке на планете. Ученый считает, что большинство людей отказываются убирать за собой из-за «психологии кочевника», которая предполагает отсутствие надобности прибирать на своей территории. А помочь с этим справиться могут самодисциплина и необходимые законы.

— Управа на таких «вредителей» есть — это закон, — рассказал эколог изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Главное, чтобы было, кому этим заниматься. Например, было бы неплохо снова возродить в городе работу экологической полиции.

Высказался специалист и о лесных пожарах, которые сейчас охватили Сибирскую тайгу. По его словам, эти леса горят каждый год, просто в этот раз, ситуация наконец-то привлекла к себе внимание. Причиной таких пожаров могли стать климатические изменения. Ведь как утверждает Александр Дубынин, с каждым годом у нас на планете становится жарче, и ученые со всего мира уверенно говорят: наступает глобальное потепление.

А еще, специалист считает, что леса вполне могли поджигать специально, чтобы потом получить прибыль с их вырубки.

— Дело в том, что по нормам после низовых пожаров нужно проводить санитарные рубки, а куда девать вырубленную древесину? Правильно — продать, — рассуждает эколог.

Однако Александр Дубынин также утверждает, что некоторым деревьям такие пожары не только не наносят вреда, но и вполне могут принести пользу.

— К примеру, сосна — очень устойчива к низовым пожарам, у нее толстая кора и она пирогенна. Для нее низовой пожар в какой-то степени даже полезен — он способствует ее возобновлению. У сосны совсем небольшие семена-летучки — при прорастании им трудно конкурировать с растениями травяного яруса, — рассказал ученый. — А когда происходит пожар, у крупных сосен стимулируется развитие семян, они активно засевают выжженную территорию, которая сдобрена «вкусным» пеплом. И через два-три года формируется зеленая «щетка» молодого и крепкого подроста. Ее хорошо видно в Караканском бору или в сузунских лесах.

Ученый утверждает, что чтобы изменить эту ситуацию, люди должны задуматься о том, что происходит с экологией на нашей планете. Нужно понять, что между нами и природой есть прямая связь.

— Меняйте свои привычки, вглядывайтесь в окружающий мир, — советует Александр Дубынин. — Меня радует, что мы начали «просыпаться», растет поколение с большой «экологической сознательностью». Не нужно думать, что от тебя ничего не зависит.

ИСТОЧНИК KP.RU