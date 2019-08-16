2019-08-16T14:03:46+03:00
Общество

Новосибирский эколог высказался о лесных пожарах и влиянии людей на природу

По словам специалиста, некоторым деревьям огонь может принести пользу
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирский эколог высказался о лесных пожарах и загрязнении природы. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»Новосибирский эколог высказался о лесных пожарах и загрязнении природы. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»
Изменить размер текста:

Новосибирский эколог Александр Дубынин рассказал, что он думает о лесных пожарах и экологической обстановке на планете. Ученый считает, что большинство людей отказываются убирать за собой из-за «психологии кочевника», которая предполагает отсутствие надобности прибирать на своей территории. А помочь с этим справиться могут самодисциплина и необходимые законы.

— Управа на таких «вредителей» есть — это закон, — рассказал эколог изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Главное, чтобы было, кому этим заниматься. Например, было бы неплохо снова возродить в городе работу экологической полиции.

Высказался специалист и о лесных пожарах, которые сейчас охватили Сибирскую тайгу. По его словам, эти леса горят каждый год, просто в этот раз, ситуация наконец-то привлекла к себе внимание. Причиной таких пожаров могли стать климатические изменения. Ведь как утверждает Александр Дубынин, с каждым годом у нас на планете становится жарче, и ученые со всего мира уверенно говорят: наступает глобальное потепление.

А еще, специалист считает, что леса вполне могли поджигать специально, чтобы потом получить прибыль с их вырубки.

— Дело в том, что по нормам после низовых пожаров нужно проводить санитарные рубки, а куда девать вырубленную древесину? Правильно — продать, — рассуждает эколог.

Однако Александр Дубынин также утверждает, что некоторым деревьям такие пожары не только не наносят вреда, но и вполне могут принести пользу.

— К примеру, сосна — очень устойчива к низовым пожарам, у нее толстая кора и она пирогенна. Для нее низовой пожар в какой-то степени даже полезен — он способствует ее возобновлению. У сосны совсем небольшие семена-летучки — при прорастании им трудно конкурировать с растениями травяного яруса, — рассказал ученый. — А когда происходит пожар, у крупных сосен стимулируется развитие семян, они активно засевают выжженную территорию, которая сдобрена «вкусным» пеплом. И через два-три года формируется зеленая «щетка» молодого и крепкого подроста. Ее хорошо видно в Караканском бору или в сузунских лесах.

Ученый утверждает, что чтобы изменить эту ситуацию, люди должны задуматься о том, что происходит с экологией на нашей планете. Нужно понять, что между нами и природой есть прямая связь.

— Меняйте свои привычки, вглядывайтесь в окружающий мир, — советует Александр Дубынин. — Меня радует, что мы начали «просыпаться», растет поколение с большой «экологической сознательностью». Не нужно думать, что от тебя ничего не зависит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причина смерти не установлена: тело кота Моти передано на экспертизу
Курочкой пахнуло: в больницы Новосибирской области попало просроченное мясо
Звонок о мине поступил арендатору: сейчас «Сан-Сити» работает в штатном режиме
Виноват снаряд? В Новосибирске умер рабочий металлопроката
Фанаты не узнали Тарасенко: хоккеист рассказал, как его встретили в Новосибирске
Сами справятся? Родители школьницы-живодерки отказались показывать ее психологам
Может быть в Новосибирске: девушку с Урала разыскивает полиция
Из здания ТЦ «Сан-Сити» эвакуировали более тысячи человек
Охранники задержали тракториста, который сломал шлагбаум
Вместо «Мальдив»: новосибирский фотограф устроил эффектную фотосессию на Розовом озере
«Лучший врач региона»: в бердской больнице представлен новый начальник
Неудачно подкатил: парень избил девушку на пляже за отказ знакомиться
Чайки против самолетов: в округе аэропорта Толмачево ищут несанкционированные свалки
В бой идут одни старики: в НГТУ восстановят самолет времен ВОВ
Добрый пристав: жильца выгнал на улицу, его собак пристроил
Онлайн-магазин наркотиков: вынесен приговор группе наркоторговцев
Заметили неладное: прохожие задержали автомобильного вора
«Увидимся в суде»: подозреваемые в живодерстве выложили фото вскрытой квартиры
Конкретный результат: «Вовлеченность Новосибирской области в реализацию нацпроектов — 100%»
Мусорный СтопХам: коммунальщики наказали нерадивого автомобилиста
Сибирские военные в тройке победителей: итоги международного конкурса «Отличники войсковой разведки»
Минус два трамвайных маршрута: в Новосибирске пути закроют на ремонт
Четыре рейса задерживаются на прилет в Толмачево
«Трамп виноват»: новосибирец нашел гусеницу в «американской» заморозке
Видео с места ДТП: байкер влетел под седан на Красном проспекте
Всего за 2,5 тысячи: сибиряк представлялся психологом и обещал, что убедит вашу вторую половинку в том, что она не права