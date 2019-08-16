2019-08-16T14:18:18+03:00
Общество

Звонок о мине поступил арендатору: сейчас «Сан-Сити» работает в штатном режиме

Кинологи проверили все 22 этажа бизнес-центра и торговый центр
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Сейчас "Сан-Сити" работает в штатном режиме.Сейчас "Сан-Сити" работает в штатном режиме.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в 13.30 из торгового центра «Сан-Сити» в Ленинском районе Новосибирска началась срочная эвакуация людей. За 15 минут из здания вышли около тысячи человек. К центру приехали машины полиции, скорой помощи, прокуратуры, пожарные и МЧС, позже прибыли кинологи. Все 22 этажа здания проверили на наличие источников пожара или взрывных устройств. Ничего не обнаружили. В 15.00 торговый центр уже работал в штатном режиме.

— Звонок о том, что в здании заложена бомба, поступил на мобильный телефон одного из арендаторов центра «Сан-Сити», — рассказали КП-Новосибирск в администрации торгового заведения. — Сейчас мы не будем называть имя арендатора. Скажем только, что звонивший человек не совсем адекватен. Тем не менее, управляющая компания «Сан-Сити» приняла решение эвакуировать людей и вызвать соответствующие службы города, чтобы исключить всякую возможную опасность и риски.

Сейчас «шутником» будут заниматься правоохранительные органы. Номер, с которого звонили, установлен, личность звонившего тоже.

Согласно статье 207 УК РФ, за ложное сообщение о готовящемся взрыве предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до двух лет либо лишения свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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