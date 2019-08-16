2019-08-16T11:24:29+03:00
Общество

Сами справятся? Родители школьницы-живодерки отказались показывать ее психологам

Семья девочки, которую подозревают в убийстве кота Мартина, взята под контроль соцслужбами. Ранее она числилась, как неблагополучная
Анна ПАШАГИНА
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Родители школьницы-живодерки отказались от помощи психолога. Фото: кадр из видеоРодители школьницы-живодерки отказались от помощи психолога. Фото: кадр из видео
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В Новосибирске родители школьницы-живодерки отказались показывать дочку психологу, хотя помощь специалиста была предложена девочке. Об этом КП-Новосибирск заявили в мэрии Новосибирска.

— Законным представителем дан официальный отказ от услуг психолога, — говорится в официальном ответе на запрос КП-Новосибирск чиновниками мэрии города.

Напомним, 17-летнюю школьницу подозревают в убийстве кота Мартина. Питомца семьи Храмовых нашли обезображенным в мусорном баке. Хозяйка кота уверена, что с животным расправилась девочка-соседка, которая проживала в квартире одна, без взрослых. Когда туда зашли полицейские, в квартире нашли части тел и других животных. Зоозащитники вспомнили, что школьница часто брала щенков на передержку.

— Официальные опекуны девочки не лишены родительских прав. Информации о том, что она живет одна, без присмотра взрослых не поступало, — рассказали КП-Новосибирск в отделе опеки и попечительства города Новосибирска, там же добавили, что ранее семья школьницы стояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении. Весной этого года их сняли с учета «в связи с улучшением ситуации». Сейчас семья вновь взята на контроль служб системы профилактики Советского района, а саму девочку вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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