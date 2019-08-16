Может быть в Новосибирске: девушку с Урала разыскивает полиция

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-16T11:06:48+03:00

Пропавшая в Екатеринбурге девушка может быть найдена в Новосибирске. Фото: Пресс-слкжба МВД

Пропавшая ушла из дома 30 июля и не вернулась

Изменить размер текста: A A

Полиция Новосибирска разыскивает Городовых Зарему Мусаевну. Последний раз пропавшую видели по месту жительства в Екатеринбурге.Где находится девушка сейчас неизвестно, но есть предположение, что она может быть на территории Новосибирска или Новосибирской области.

— Приметы: на вид 20-22 года, рост около 175 см, телосложение среднее, лицо овальное, по цвету смуглое, глаза карие, нос средний прямой, брови дугообразные, прямые черные волосы до пояса, размер обуви 39, - сообщает пресс-служба МВД. - На момент своего исчезновения девушка была одета в платье-халат черного цвета с ярко-желтым рисунком, сандалии черного цвета, женские наручные часы со стразами,

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении девушки, полицейские просят сообщить об этом специальным номерам: 232-18-05, 337-02-02, 232-18-32.

ИСТОЧНИК KP.RU