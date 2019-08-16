2019-08-16T10:47:59+03:00
Происшествия

Из здания ТЦ «Сан-Сити» эвакуировали более тысячи человек

Есть информация, что здание заминировано
Наталья АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Кинологи проверят мины в "Сан-Сити"Кинологи проверят мины в "Сан-Сити"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Около 14.00 появилась информация о срочной и массовой эвакуации людей из здания Торгового центра «Сан-Сити» в Ленинском районе Новосибирска. В областном управлении МЧС КП-Новосибирск подтвердили информацию.

— Из торгового центра уже эвакуировали более тысячи человек. К нам поступила информация о том, что здание заминировано. На место выехала группа кинологов для обследования территории, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фанаты не узнали Тарасенко: хоккеист рассказал, как его встретили в Новосибирске
Сами справятся? Родители школьницы-живодерки отказались показывать ее психологам
Может быть в Новосибирске: девушку с Урала разыскивает полиция
Охранники задержали тракториста, который сломал шлагбаум
Вместо «Мальдив»: новосибирский фотограф устроил эффектную фотосессию на Розовом озере
«Лучший врач региона»: в бердской больнице представлен новый начальник
Неудачно подкатил: парень избил девушку на пляже за отказ знакомиться
Чайки против самолетов: в округе аэропорта Толмачево ищут несанкционированные свалки
В бой идут одни старики: в НГТУ восстановят самолет времен ВОВ
Добрый пристав: жильца выгнал на улицу, его собак пристроил
Онлайн-магазин наркотиков: вынесен приговор группе наркоторговцев
Заметили неладное: прохожие задержали автомобильного вора
«Увидимся в суде»: подозреваемые в живодерстве выложили фото вскрытой квартиры
Конкретный результат: «Вовлеченность Новосибирской области в реализацию нацпроектов — 100%»
Мусорный СтопХам: коммунальщики наказали нерадивого автомобилиста
Сибирские военные в тройке победителей: итоги международного конкурса «Отличники войсковой разведки»
Минус два трамвайных маршрута: в Новосибирске пути закроют на ремонт
Четыре рейса задерживаются на прилет в Толмачево
«Трамп виноват»: новосибирец нашел гусеницу в «американской» заморозке
Видео с места ДТП: байкер влетел под седан на Красном проспекте
Всего за 2,5 тысячи: сибиряк представлялся психологом и обещал, что убедит вашу вторую половинку в том, что она не права