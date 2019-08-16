Из здания ТЦ «Сан-Сити» эвакуировали более тысячи человек
Есть информация, что здание заминировано
Кинологи проверят мины в "Сан-Сити"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 14.00 появилась информация о срочной и массовой эвакуации людей из здания Торгового центра «Сан-Сити» в Ленинском районе Новосибирска. В областном управлении МЧС КП-Новосибирск подтвердили информацию.
— Из торгового центра уже эвакуировали более тысячи человек. К нам поступила информация о том, что здание заминировано. На место выехала группа кинологов для обследования территории, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Комсомольская правда» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU