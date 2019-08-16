2019-08-16T08:58:32+03:00
Общество

Чайки против самолетов: в округе аэропорта Толмачево ищут несанкционированные свалки

После ЧП в подмосковном аэропорту Жуковском, Росприроднадзор начал ревизию территорий вокруг аэродромов
Ева ЛЮТОВА
Поделиться:
Пилоты «Уральских авиалиний» посадили борт с пассажирами прямо в поле в Раменском районе Московской области.Пилоты «Уральских авиалиний» посадили борт с пассажирами прямо в поле в Раменском районе Московской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Новосибирске осматривают территорию возле аэропорта Толмачево, сотрудники Росприроднадзора ищут несанкционированные свалки. Внеплановая ревизия связана с авиапроисшествием в подмосковном аэропорту Жуковском.

Напомним, там из-за столкновения со стаей птиц самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Никто не погиб, но есть пострадавшие. После ЧП в 2 километрах от аэропорта нашли несанкционированную свалку, скорее всего, именно на ней и кормились птицы.

— Вокруг новосибирского аэропорта нет кукурузных полей, зато есть множество мусорных полигонов с чайками. В частности, в прошлом году по требованию Гражданского патруля было проведено несколько проверок минприроды и Роспотребнадзора, и почти в каждом случае были выявлены различные нарушения. Считаю, необходимо принять срочные меры по ликвидации всех подобных угроз авиационной безопасности, до происшествия, а не после, — говорит глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это был бы мировой блокбастер»: режиссер легендарного «Экипажа» предложил снять фильм о подвиге командира самолета Москва-Симферополь

Автор первого советского фильма-катастрофы Александр Митта уверен, что такой сюжет — находка для сценаристов

Спасение всех пассажиров и членов экипажа при жесткой посадке в кукурузном поле рейса Москва-Симферополь называют не иначе как чудом. А киноманы уже окрестили это событие «русским «Чудом на Гудзоне» в честь одноименного американского блокбастера о реальном ЧП 15 января 2009 года. Тогда авиалайнер маршрута Нью-Йорк - Шарлотт - Сиэтл, на борту которого находились 155 человек, всего через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей птиц, оба двигателя вышли из строя. Командир судна сумел посадить самолет прямо в реку Гудзон в Нью-Йорке так, что все пассажиры и члены экипажа остались живы. (подробности)

ЕЩЕ

Героев экипажа А-321 занесли в список «врагов Украины»

Весь мир восхищается подвигом российских пилотов, спасших две сотни жизней пассажиров, но только не Киев

Украинские «патриоты» снова отличились. Весь экипаж российских летчиков и бригаду бортпроводников самолета А-321, вылетевшего рейсом из Москвы в Симферополь и вынужденно посадивших лайнер на кукурузное поле — командира экипажа Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводника Дмитрия Гончаренко, стюардесс Алию Слякаеву, Надежду Вершинину и Яну Ягодину – всех занесли в раздел «Чистилище» печально известного сайта «Миротворец». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо «Мальдив»: новосибирский фотограф устроил эффектную фотосессию на Розовом озере
«Лучший врач региона»: в бердской больнице представлен новый начальник
Неудачно подкатил: парень избил девушку на пляже за отказ знакомиться
В бой идут одни старики: в НГТУ восстановят самолет времен ВОВ
Добрый пристав: жильца выгнал на улицу, его собак пристроил
Онлайн-магазин наркотиков: вынесен приговор группе наркоторговцев
Заметили неладное: прохожие задержали автомобильного вора
«Увидимся в суде»: подозреваемые в живодерстве выложили фото вскрытой квартиры
Конкретный результат: «Вовлеченность Новосибирской области в реализацию нацпроектов — 100%»
Мусорный СтопХам: коммунальщики наказали нерадивого автомобилиста
Сибирские военные в тройке победителей: итоги международного конкурса «Отличники войсковой разведки»
Минус два трамвайных маршрута: в Новосибирске пути закроют на ремонт
Четыре рейса задерживаются на прилет в Толмачево
«Трамп виноват»: новосибирец нашел гусеницу в «американской» заморозке
Видео с места ДТП: байкер влетел под седан на Красном проспекте
Всего за 2,5 тысячи: сибиряк представлялся психологом и обещал, что убедит вашу вторую половинку в том, что она не права