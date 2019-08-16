Чайки против самолетов: в округе аэропорта Толмачево ищут несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-16T08:58:32+03:00

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В Новосибирске осматривают территорию возле аэропорта Толмачево, сотрудники Росприроднадзора ищут несанкционированные свалки. Внеплановая ревизия связана с авиапроисшествием в подмосковном аэропорту Жуковском.

Напомним, там из-за столкновения со стаей птиц самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле. Никто не погиб, но есть пострадавшие. После ЧП в 2 километрах от аэропорта нашли несанкционированную свалку, скорее всего, именно на ней и кормились птицы.

— Вокруг новосибирского аэропорта нет кукурузных полей, зато есть множество мусорных полигонов с чайками. В частности, в прошлом году по требованию Гражданского патруля было проведено несколько проверок минприроды и Роспотребнадзора, и почти в каждом случае были выявлены различные нарушения. Считаю, необходимо принять срочные меры по ликвидации всех подобных угроз авиационной безопасности, до происшествия, а не после, — говорит глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU