2019-08-16T06:09:16+03:00
Происшествия

Заметили неладное: прохожие задержали автомобильного вора

33-летний грабитель решил своровать вещи из чужой машины, но что-то пошло не так
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Граждане поймали вора и передали его полиции.Граждане поймали вора и передали его полиции.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новосибирске на улице Чаплыгина прохожие задержали нарушителя. Граждане заметили, что мужчина производит какие-то подозрительные манипуляции со стоящей на улице "Тойота Ист". Как оказалось, ранее судимый за грабеж житель Октябрьского района своровал пакет с личными вещами 39-летней женщины. Чтобы вскрыть машину, он использовал специальной сканирующее устройство. Прохожие не остались равнодушны к чужому горю и задержали автомобильного вора. На место вызвали полицию, сотрудники нашли у преступника еще два сканирующих устройства.

— Сейчас он взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сумма ущерба оценена в 12 тысяч рублей. Проводится расследование, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — сообщает пресс-служба управления МВД Новосибирской области.

Полиция Новосибирска рекомендует гражданам не оставлять в машине ценные вещи или сумки и пакеты, которые могут привлечь внимание подобных персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24