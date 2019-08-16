Заметили неладное: прохожие задержали автомобильного вора

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-16T06:09:16+03:00

33-летний грабитель решил своровать вещи из чужой машины, но что-то пошло не так

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В Новосибирске на улице Чаплыгина прохожие задержали нарушителя. Граждане заметили, что мужчина производит какие-то подозрительные манипуляции со стоящей на улице "Тойота Ист". Как оказалось, ранее судимый за грабеж житель Октябрьского района своровал пакет с личными вещами 39-летней женщины. Чтобы вскрыть машину, он использовал специальной сканирующее устройство. Прохожие не остались равнодушны к чужому горю и задержали автомобильного вора. На место вызвали полицию, сотрудники нашли у преступника еще два сканирующих устройства.

— Сейчас он взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сумма ущерба оценена в 12 тысяч рублей. Проводится расследование, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, — сообщает пресс-служба управления МВД Новосибирской области.

Полиция Новосибирска рекомендует гражданам не оставлять в машине ценные вещи или сумки и пакеты, которые могут привлечь внимание подобных персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU