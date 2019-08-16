Четыре рейса задерживаются на прилет в Толмачево

СЕГОДНЯ 03:51 2019-08-16T03:51:11+03:00

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По данным онлайн табло аэропорта «Толмачево», на данный момент на прилет задерживается четыре авиарейса. Самолет из Алматы задерживается более чем на два часа, из Москвы — больше чем на час. Лайнер из Иркутска задерживается более чем на четыре часа. Еще один самолет из столицы должен опоздать всего на 10 минут.

На вылет отменен только один рейс — У6 99, авиалайнер до Москвы. В справочной службе не стали называть конкретные причины задержек и отмены рейсов, просят связаться с ними чуть позже.

Сибиряки предполагают, что задержки на «воздушной гавани» связаны с плотным туманом, который спустился на Новосибирск сегодня утром.

Между тем в гидрометцентре сообщают, что осадки сегодня днем маловероятны.

ИСТОЧНИК KP.RU