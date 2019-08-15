2019-08-15T12:37:55+03:00
Происшествия

Врезался в дорогой внедорожник и сбежал: водитель скрылся с места ДТП

Вторая часть машины оказалась в заборе детского сада
Владимир ПТАШНИК
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Внедорожник, в который врезалась "Мазда". Фото: Инцидент НовосибирскВнедорожник, в который врезалась "Мазда". Фото: Инцидент Новосибирск
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Столкновение произошло в Новосибирске на улице Степной, рядом с домом №57. Водитель машины «Мазда 6» врезался в кроссовер «Инфинити». После этого легковушка протаранила забор детского сада №95. Водитель не стал дожидаться экипажа ДПС или аварийного комиссара, а сразу покинул место аварии пешком. По словам очевидцев, водитель «Мазды» находился в нетрезвом состоянии. О пострадавших в «Инфинити» не сообщается, но на фотографиях очевидцев заметно, что во внедорожнике сработали боковые подушки безопасности.

— Ничего смешного, все очень страшно! Выехал на встречку, разбил машину, ее теперь чинить — себе дороже, хорошо на пешеходном детей не было, а то сбил бы насмерть! И убежал, — экспрессивно оценивают ситуацию один из комментаторов в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Машина виновника осталась торчать в заборе. Фото: Инцидент Новосибирск

Машина виновника осталась торчать в заборе. Фото: Инцидент Новосибирск

Учитывая, что машина виновника осталась в заборе детского сада вместе с госномерами, то для ГИБДД не составляет никакого труда установить личность и место жительства сбежавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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