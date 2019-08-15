2019-08-15T11:44:15+03:00
На здоровье

«Ешьте лучше сухарики»: 60% продуктов в Новосибирске — это фальсикат

40% соответствуют стандартам качества
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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40 процентов качества радует40 процентов качества радуетФото: Артем КИЛЬКИН
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Про обилие поддельных и некачественных продуктов питания в новосибирских супермаркетах и мелких магазинах КП-Новосибирск сообщил Яков Новоселов, директор ассоциации экспертов, член рабочей группы противодействию фальсификатам Общественной палаты России.

— К сожалению, сегодня госмеханизмы контроля за качеством продуктов не эффективны. Законы, которые были приняты в 2002 году, фактически лишили контрольные инстанции внятных полномочий. В итоге стала процветать безответственность и жажда наживы коммерсантов. Мы регулярно проводим экспертизу продуктов питания, и видим, что новосибирская ситуация ничуть не отличается от общероссийской, — сказал Яков Новоселов.

Эксперт не советует новосибирцам питаться в точках быстрой еды, где продают сэндвичи, шаурму или беляши. Высока вероятность если не отравиться, то съесть некачественное мясо и другие составляющие, которые нечестные производители научились как следует скрывать вкусовыми приправами.

— Если вам хочется перекусить — купите простой блин без начинок или сухарики. В них вам точно ничего сильно вредного не подложат, — посоветовал Яков Новоселов.

Тем не менее, цифра в 40% качества эксперта очень радует.

— В условиях сегодняшней реальности 40% качественных продуктов — это немало. Значит, именно такое количество производителей работают добросовестно, не столько ради выгоды, сколько ради того, чтобы выпускать здоровые продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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